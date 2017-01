Erick Sabater: “No voy a defender a nadie”

Luego de los dimes y diretes entre Erick Sabater y sus compatriotas dominicanos, Jeyci y Chenecou, el ‘exbombón’ espera pacientemente las pruebas de infidelidad que este par de examigos tendrían sobre Micheille.

-¿Te llegaste a amistar con Kevin?

Yo no tengo enemistad con nadie. Yo no voy a defender a nadie, Micheille que arregle sus problemas. Sólo pido que saquen las pruebas (de la supuesta infidelidad de Micheille), hay que parar con la facturación. Yo tengo proyectos internacionales y los dimes y diretes no me ayudan para nada. Cada uno que se encargue de lo que dice.

-¿Temes a que Micheille se siente en un programa a contar cosa íntimas tuyas?

Es que ¿Qué va hablar de mí?

-Ella te habló en un tono amenazador…

No es que me haya amenazado, si yo hablo cosas personales sería desastroso para los dos, porque en una relación siempre hay cosas buenas y cosas malas. Yo en lo personal nunca he hablado mal de Micheille, siempre cuidé la imagen de ella. Miren el resultado de lo que ha pasado desde que ella no está conmigo.

-¿Te dolió que te diga figuretti?

No. Figuretti no tanto. Yo vivo ahora en un país que me abrió las puertas y definitivamente sacando provecho que la gente sí me está poniendo atención con lo que hago porque antes decían ‘Eric muy calladito no habla’ y ahora que salí a flote soy el galán, el malo, el mujeriego, o sino el que falta el respeto, pero jamás lo haría ni quiero faltarle el respeto a los chicos (Chenecou y Jeyci).

-¿Qué sientes por Michelle?

Han cambiado las cosa por las malas decisiones que ha tomado .Yo no puedo defender lo indefendible, ella sabrá cómo responder legalmente o si hablara o no, solo quiero que ella resuelva sus problemas y que no me metan más a mí. Si me fue infiel yo no soy Superman, habrá otra chica que quiera tener a este hombre cerca de ella, no creo que tenga problemas con eso, pero que asuma todo lo que ha pasado porque si no quedará como la mentirosa del año o del siglo y que cada uno haga de su vida lo que quiera.

-¿Te molestó que dijeran que también estuvo con Coto?

No, para nada. Yo a Coto lo conozco por Micheille, al principio tenían cercanía de atracción hace tiempo pero nunca pasó nada y no tendría por qué mentirme por qué él y yo somos hermanos. Él aclarará ese punto, y personalmente confío en Coto porque no tendría por qué mentirme.

TAMBIÉN PUEDES LEER: