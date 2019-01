Erick Sabater y el ‘Coto’ Hernández se pelearon por Yahaira

Luego que Erick Sabater dijera que Carlos ‘Coto’ Hernández estaba utilizando a Yahaira Plasencia para figurar tras protagonizar un ampay con la salsera en una discoteca. En las imágenes se puede ver al chico reality bailar pegadito junto a la ‘Reina del totó’, quien se colgaba de su cuello.

“Hace tiempo ‘Coto’ quiere armar un ampay”, indicó el ex de Micheille Soifer en ‘Válgame Dios’, desatando el enojo del modelo, que llamó al programa. “Deja de hablar estupideces. No hables de mí, no me menciones. Cuando me lo encuentre al frente vamos a ver si vas a decir lo mismo”, encaró ‘Coto’ a su examigo, generando que Rodrigo González le dijera: “no a la violencia”.

Por su parte, Erick indicó que si le pasa algo ‘Coto’ sería responsable, mientras que Hernández le pedía que no lo menciones más. “A lo que algunos les sobra a ti te falta, por eso vas a hablar a un programa. No hables de mí por favor, que contigo no me meto”, aseveró el costarricense.

Sin embargo, cuando todos pensaban que la discusión había quedado ahí, ‘Coto’ fue a Latina para ‘cuadrar’ a Erick y ambos se agarraron a golpes a las afueras del canal de San Felipe.

En los videos que se han viralizado en las redes sociales se puede apreciar a Hernández reclamándole a Sabater, en ese momento ambos fueron separados por sus amigos, pero en un descuido el dominicano logra meterle un puñete a su examigo. En ese momento desató la furia del chico reality que le mete un puñete reventándole la nariz.

“Debido a las estupideces que dijo el señor en un canal de televisión, yo con cólera fui a reclamarle y hablar, él me metió un golpe y no me voy a quedar con los brazos cruzado, me defendí nada más”, dijo ‘Coto’ en Instagram.