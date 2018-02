Erick Varías asegura que el amor de George Forsyth y Vanessa Terkes es verdadero

El modelo Erick Varías aseguró que el compromiso de su amigo George Forsyth con la actriz Vanessa Terkes no fue apresurado y que pronto se casarán porque verdaderamente “hay amor”.

“Muchas veces en el amor lo que no se logra en tres años viene una persona y te roba el corazón en tres meses, hasta en tres días. No lo veo nada rápido porque yo he sido testigo de todo lo que pasaron durante ese tiempo (en el reality ‘El Dorado’). De rápido no le veo nada, si quieren casarse es porque consideran que tienen muchas cosa en común”, sostuvo el moreno.

El combatiente también comentó que asistirá al matrimonio y que él tendría que ser el testigo de la unión porque fue parte de su historia de amor.