VÍDEO | Así fue el reencuentro de Erick Varías con Dorita Orbegozo en ‘Combate’

Tras la lesión de Leonardo Abreu, el quipo verde de ‘Combate’ necesitaba un nuevo integrante para continuar con la competencia extrema. Por eso la producción del reality conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Shuller presentó a Erick Varías como el nuevo refuerzo del equipo verde.

El fisicoculturista, se mostró contento por su ingreso y no dudó en bailar con Dorita Orbegoso, con quien se le vinculó sentimentalmente cuando compartieron en el fenecido reality ‘Bienvenida a tarde’. “Estoy contento súper feliz, con ganas de competir y ganar los juegos (…) Me alegra ver a Dorita nuevamente, es una gran amiga. Yo no sé cuál sea el roce que tiene con Génesis, parece que eso (la enemistad) no viene de ahora”, mencionó el combatiente.