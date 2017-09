Erika Vidal Quintanilla: “Se le subió la fama a la cabeza”

Erika Vidal Quintanilla, es el nombre de la media hermana de la madre de Yahaira Plasencia. En entrevista con el programa ‘Cuéntamelo todo’, esta mujer dejó mal parada a su sobrina, pues asegura que la salsera no es como se ‘pinta’ ante las cámaras de televisión.

Según explicó Vidal Quintanilla, pese a que la integrante de ‘Esto es guerra’ y su madre la negaron en el momento en que más necesitaba de ellas debido a la enfermedad que padece, doña Erika dijo que siempre las lleva en su corazón.

“Las cosas no se fuerzan, se nace, yo necesito ayuda pero no quiero pedirle a mi familia. Estoy bien resentida, dolida porque ella (Yahaira) dice que no es mi sobrina, es la hija de mi hermana pero para ella no soy su tía, no soy su sangre”, dijo doña Erika.

Pero si creen que todo quedaría ahí, están equivocados, pues la tía de la ‘reina del totó’ la embarró todita al señalar que a la cantante se le ha subido la fama a la cabeza, o sea que ‘pisa huevos’.

“A veces la fama se le sube pero ya me da igual, yo he tratado de comunicarme con mi hermana pero es como si yo no tuviera familia. Ellas ni siquiera me han llamado, al contrario, cuando yo salí a pedirles ayuda ellas se alejaron más”, añadió la tía de Yahaira.

Como si fuera poco, para doña Erika, Yahaira carece de humildad. Valor que habría perdido al llegar a la fama. “Yo soy humilde de barrio, del mismos barrio que ella salió, salí yo también, cuando uno tiene la humildad en el corazón no es necesario exponerla, las cosas no se esfuerzan se nace”, acotó.

Cabe recordar que hace un tiempo atrás, se le consultó a Yahaira por el alejamiento hacia su tía, sin embargo la salsera la negó diciendo que no era un familiar cercano. “Ella no es mi tía, es una tía lejana, pero ella piensa que yo tengo un montón de plata y no es así” , dijo en ese entonces la salsera.