¡Lo dijo todo! Tras varios días sin pronunciarse y con muchas especulaciones de por medio, Melissa Paredes decidió romper su silencio y hablar de todo. La modelo se refirió a la reciente separación entre su expareja, Gato Cuba y la empresaria Ale Venturo. Además contó mayores detalles de su acercamiento con la dueña de “La Nevera Fit” y respondió ante las especulaciones que aseguraban que ella estaba tratando de limpiar su imagen con esta situación.

Melissa responde con todo

Luego de varios días sin dar declaraciones, Melissa Paredes decidió romper su silencio ante las preguntas de una reportera de “América Hoy”. La actriz respondió luego de que el Gato Cuba expresara su malestar contra ella.

“Lo único que sí me parece raro es (…) Melissa qué hace metiéndose”, expresó Cuba, también en declaraciones para el programa de Ethel Pozo. Ante esto, la ex de Ignacio Baladán respondió sin pelos en la lengua.

“Si yo quisiera limpiar mi imagen, como se dice, ni siquiera me metería en esto porque, obviamente, esto arrastra un montón de cosas del pasado, que como te digo para mí ha sido un shock volver a… ¿cómo un deja vú, no?”, dijo Melissa Paredes.

“Es más, ¡ya no quiero más, hasta acá no más! porque tampoco es algo que me haga bien a mí misma, no se trata acá de limpiar la imagen de nadie. porque yo no soy una imagen, yo soy una persona que con mis errores, me acepto tal como soy”, agregó.

¿El tiempo le dio la razón?

En otro momento, Melissa Paredes fue consultada por si cree que ahora el tiempo le da la razón. Recordemos que cuando se destapó su ampay con el “Activador” y su posterior separación con Rodrigo Cuba, ella aseguró no ser la única culpable del final de su relación.

“Yo siempre lo dije desde un inicio. Más que eso (si el tiempo le dio la razón o no), yo siempre lo dije, pero nadie me escuchaba nadie me quería cree. Yo siempre he dicho que los tiempos de días son perfectos (…) ahorita llevo una relación cordial con el papá de mi hija y no quiero que eso se pierda por terceras personas”, detalló Paredes.

Melissa Paredes y Gato Cuba vivieron un tórrido romance que no terminó en los mejores términos. (Foto: Twitter)

Acercamiento con Ale Venturo

La popular “Meli” también dejó en claro que no busca colgarse de la imagen de Ale Venturo para poder reaparecer en los medios. Ella dejó en claro que no fue quien buscó a la empresaria, dando a entender que el acercamiento vino por parte de la dueña de “La Nevera Fit”.

“Ni siquiera yo la busqué (a Ale Venturo) Uno quiere ayudar a otras personas, basado en tu experiencia”, sostuvo.