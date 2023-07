«Es un excelente hombre», Onelia Molina ‘embobada’ de Mario Irivarren

Compartir Facebook

Onelia Molina está cada vez más enamorada que nunca de Mario Irivarren pues ambos ya estarían a punto de formalizar su relación.

La ex de Diego Chávarri elogió a Mario al ser consultada sobre lo que le gusta del chico reality confirmando que su amor va viento en popa.

Templadaza

Onelia Molina estuvo en el programa de ‘Mande quien mande’ y no pudo evitar responder preguntas sobre su relación con Mario Irivarren en donde no dudó en demostrar lo ilusionada que se encuentra.

La chica reality fue cuestionada a raíz de celebrar su cumpleaños junto a Mario, ambos compartieron videos que ya confirmarían su posible relación.

En los videos que María Pía sacó al aire, se puede ver a Molina besando a Mario, ambos lucieron enamorados, como si se tratara de dos ‘chibolos’.

Es por ello, que la conductora no evitó preguntar si ya se encuentran en una relación formal.

«Ya lo conoció mi familia», dijo Onelia, pues en el día de su cumpleaños aprovechó para acercarlo a sus seres queridos y ganarse a la familia.

Por otro lado, presumió a Mario y resaltó sus virtudes a pesar de que muchos afirman que el modelo tiene un carácter muy difícil de lidiar.

«Es un hombre increíble, trabajador, detallista», dijo Onelia con una sonrisa de oreja a oreja, además recalcó que hasta el momento no ha peleado ni discutido con el modelo.

¿No pasó filtro familiar?

Tras su presentación a la familia de Onelia por su cumpleaños, la abuela de la modelo no habría tomado de muy buena manera este nuevo romance de su nieta.

«¿Qué tal? ¿Ya conocieron a Marito? ¿Qué tal les ha caído, Marito?», preguntó el reportero de ‘Amor y Fuego’ a la abuela de Onelia. Ante esto, la señora respondió de manera directa, dejando en shock a la propia influencer.

«Ya. No, no me ha caído tan bien ah», dijo. Del mismo modo, su mamá evitó comentar al respecto sobre el conocido deportista. «No lo sé», comentó la progenitora de la joven.

Esto dejaría en evidencia que la familia de la ex de Diego Chávarri no ha tomado bien estas muestras de cariño que ambos tienen dentro y fuera del programa de ‘Esto es Guerra’.

Como se recuerda, Onelia viene de una pasada relación con Diego en la que ambos fueros parte de un escándalo tras deslizarse una infidelidad de parte del exjugador.

La expareja estuvo a punto de casarse, pero los rumores de la infidelidad fueron motivo suficiente para que Onelia decida poner punto final a su romance.