«Es una mujer maravillosa», Bryan Torres elogia a Samahara Lobatón

El nombre de Bryan Torres ha saltado a la fama tras ser vinculado a Samahara Lobatón de quien presuntamente estaría ‘colgándose’ para tener fama.

Desde hace algunos días ambos han sido vistos juntos prendiéndose las alarmas de un posible romance pues Samahara recién acaba de anunciar su soltería.

Le tira flores

El programa de ‘América Hoy’ entrevistó a Bryan Torres para que pueda aclarar las especulaciones sobre su vínculo con Samahara Lobatón.

Como se sabe Torres tiene una agrupación de salsa junto el primo de Jefferson Farfán por lo que se dice que el cantante se ha acercado a la influencer para tener fama y hacer su orquesta más conocida.

«Para nada, no es una estrategia nada más, nosotros venimos trabajando hace tres meses», sentenció el cantante afirmando que su orquesta ya se está abriendo paso en el mundo de la música desde hace meses atrás.

Asimismo, Bryan tuvo solo palabras positivas para una de las engreídas de Melissa Klug.

«Es una mujer maravillosa y una excelente mamá», dijo el cantante para las cámaras de ‘América Hoy’.

Por otro lado, fue cuestionado sobre la relación que lleva Melissa con Samahara pues ambas han estado enfrentadas por diferencias.

«Yo no opino, no la conozco a la Sra. Klug», dijo Bryan bastante serio con el tema y es que al parecer prefiere no meterse con la ‘Blanca de Chucuito’.

¿Quién es Bryan Torres?

Bryan Móises Torres Cisneros es un empresario y cantante de salsa de 31 años, vocalista de su propia orquesta Los De La Caliente.

Ingresó al mundo de la farándula al iniciar una relación amorosa con Silvana Plasencia, hermana de Yahaira Plasencia.

Dicho romance no duró por mucho tiempo, pero sirvió para que conociera a Jefferson Farfán, quien hoy es uno de sus amigos más cercanos.

En mayo de 2023, Torres salió en defensa del exjugador de Alianza Lima, luego que Olenka Mejía asegurara haber tenido un romance con Farfán. “La relación que tuvo fue conmigo, él no tiene nada qué ver. Ella ha dormido en la casa de Jefferson, pero conmigo”, contó el salsero en ‘Amor y Fuego’.