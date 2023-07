“Es y será recontra bacán”: Cathy Saenz “saca pecho” por Combate

Compartir Facebook

¡Con cariño! Combate llevó alegría a millones de familias desde el 2011 hasta el 2018. El reality pionero de la televisión peruana se ganó el cariño de los televidentes, dividiéndolos, día a día, en dos colores: rojo y verde. Pese a que sufrió muchos cambios durante sus años en la televisión, Combate se caracterizó por nunca perder su espíritu y esencia. La productora Cathy Saenz fue una de las principales artífices de que Combate cerrara sus años en televisión con broche de oro y lo recuerda con cariño.

Cathy Saenz es bacán

Los primeros años de Combate sin duda serán recordados como los mejores del programa. El reality de competencia tuvo gran aceptación del público, pero, la competencia que tenía con Esto es Guerra era cada vez más fuerte. De a pocos, el programa de América Televisión fue ganando terreno y desplazando a Combate, que, de a pocos, se iba hundiendo.

Sin embargo, en mayo de 2017, un ingreso cambió y salvó, de cierta manera, a Combate. Cathy Saenz, quien por aquel entonces se encontraba a cargo de la parte digital de América Televisión, ingresó al reality y, según confiesa, dio un giro total para bien del programa.

“Cuando yo entré me di cuenta que las cosas se manejaban muy distinto a como era en Esto es Guerra. Así que tuve que cerrar temporada rápido en Combate y dos semanas después ya estábamos arrancando una nueva, con nuevo set, nuevo todo”, reveló.

La ahora productora de “No Somos TV” recuerda, en una entrevista para el canal de YouTube de Diego Rivera, que el motivo principal por el que se cambió de Esto es Guerra a Combate fue por la cercanía a su domicilio.

«Decido irme de ‘Esto es guerra’ por un tema de tiempo y de salud. Era muy lejos Pachacamac para mí. Ir y venir hasta Pachacamac, ya estaba yo cansada. Era todos los días (…) Estaba bastante agotada», comentó la exproductora de «EEG».

Enamorada del pionero

Pese a que en un inicio el cambio se dio netamente por la cercanía del estudio a su casa, Cathy Saenz no esperó “enamorarse” del programa. En un inicio se cuestionaba si había tomado la decisión correcta, pero, con el pasar del tiempo, se dio cuenta de que fue lo mejor.

“Cuando llegué en mayo, pensé que había tomado una mala decisión y me quejé por un mes (…) pasaban los días y conocía a todos, me di cuenta que era lo mejor. Son lo mejor que me ha pasado en muchos años”, confesó en el cierre de temporada 2017 de Combate.

Poniéndole un poco de “picante” a sus declaraciones, Cathy Saenz también confesó lo que era un secreto a voces: copiaba a Combate.

“Combate… no pensé que serían mi familia real. Tanto tiempo los vi, tanto tiempo los copié y hoy me doy cuenta que pasó porque ustedes siempre fueron mi corazón. Yo sentía que mis alas estaban sin plumas y por eso dejé otro lugar (EEG). Hoy tengo millones de plumas y siento que vuelo y vuelo junto a un equipo maravilloso”, finalizó Cathy Saenz visiblemente emocionada.