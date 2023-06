Compartir Facebook

La popular Florcita Polo pasó un bochornoso momento cuando un sujeto intentó sobrepasarse con ella al acercarse demasiado sin su consentimiento.

La engreída de Susy Díaz usó sus redes para explicar lo sucedido y el por qué decidió no grabar más con el hombre.

Se hace respetar

En redes se hizo viral el momento en que Florcita se encuentra bailando para hacerle publicidad a una cevichería cuando pasó un terrible suceso.

La ex de Néstor Villanueva se veía algo incómoda cuando de repente el sujeto la intenta abrazar acercándose demasiado cuando Flor reaccionó.

Polo de inmediato le estampó una cachetada al hombre que se dejó ver desconcertado por lo sucedido.

«El chico me quería agarrar la mano, le soltaba, no quería que me toque ni nada», empezó diciendo la empresaria.

Además, Polo recalcó que ya sentía que el hombre tenía mucha confianza más de la debida o de la que le haya permitido.

«En la tercera toma se acercó y le metí un cachetadón porque respetos guardan respetos, a mí no me gustan esas cosas», dijo Flor.

La hija del recordado Augusto Polo Campos afirmó que como mujer debe hacerse respetar de quien sea y descartó que lo sucedido haya sido parte de una show.

«Estoy muy incómoda y muy mortificada por lo que he decidido no grabar ese videoclip», finalizó.

Nuevamente enamorada

Florcita a anunciado recientemente que se encuentra ilusionada con su nuevo romance con Luiggi Yarasca, sin embargo, piensa ir a paso a paso para no cometer errores del pasado.

Tras su frustrado matrimonio con Néstor Villanueva la influencer se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

“Llegó a mi vida en el momento menos esperado. Me contrataron (en una activación), me cayó superbien. Es una persona muy trabajadora, le gusta salir adelante y me quiere mucho”, contó a un diario local.

Por otro lado, recalcó que sus hijos aún no lo conocerán hasta que la relación sea más estable.

La hija de Susy aclaró que después de un año y medio de estar soltera y tener tiempo para conocerse mejor, recién consideró que estaba lista para el amor.

“El amor llegó en el momento que menos lo esperé. En realidad, tengo derecho a rehacer mi vida y ser feliz”, señaló.