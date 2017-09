Español Santi pide disculpas

El presentador español Santi Lesmes pidió disculpas al pueblo peruano por el desatinado comentario que hizo al comparar el número de veces que la selección de España y Perú clasificaron a un mundial. “Sí, pero hay una cosa que yo hago y usted no: cada 4 años, disfruto de mi país en el mundial”, respondió Santi a Elejalder Godos, quien se burló de él por comentar de fútbol cuando “no juega ni fulbito de mano”.

“Yo en todo momento he defendido y creo que Perú irá al mundial, eso espero de corazón. Mi error fue dar un comentario frente a cámaras porque detrás de cámaras hubiera quedado como una chacota. Yo no sabía que había tanta sensibilización. Yo sé que en el Perú es una ilusión de los jóvenes ir a un mundial, pero en España no le damos tanta importancia porque siempre vamos”, apuntó a diario Karibeña.