Española Vicky Corbacho cuenta a Karibeña que alista nuevo disco musical

La cantante española, Vicky Corbacho, se encuentra en Lima trabajando en lo que será su nueva producción discográfica en donde no sólo cantará a dúo con un compositor peruano, sino que introducirá un instrumento andino en sus canciones. La intérprete de ‘Lloro’, ‘Vuelve’ y el tan famoso ‘Que bonito’, confesó a diario Karibeña que le gustaría hacer cumbia.

-¿Tienes proyectos musicales con algún artista nacional?

Aparte de ya conocer ‘Que bonito’ y ‘Vuelve’, también voy a lanzar una nueva versión con un artista peruano y estoy trabajando en mi segundo CD donde incluyo un instrumento andino.

-¿Te sientes afortunada de ser la única voz femenina sobresaliente en la bachata?

Me siento muy alaga por ese aspecto, pero ya no sólo porque se me reconozca como bachatera sino porque se le abre la puerta al género femenino.

-¿La salsa fue desplazada por la bachata?

Creo que depende. Antes la salsa era prácticamente el único género latino que se bailaba en España y ahora la bachata le lleva ganando la partida, pero yo creo que un mismo público salsero puede ser bachatero.

-¿Crees que el reguetón denigra a la mujer?

Yo creo que no es tanto el contenido sino el como uno expresa el contenido. Porque hay formas muy sutiles de hablar de sexo, como por ejemplo el tema ‘Despacito que no es una letra para niños. He crecido escuchando mucho reguetón y si te das cuenta la letra sí contenía bastante temática sexual, pero también se expresaba de una manera diferente. Con la incursión del trap se le da más libertad ese tipo de letras.

-¿Te gustaría hacer cumbia?

Al talento no hay que ponerle límites, no porque cante bachata sólo voy a cantar bachata. Me encantaría hacer salsa, cumbia y reguetón, pero tendría que prepararme para ello.