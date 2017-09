Esposa de ‘Tomate’ Barraza tilda de ‘despechada’ a Danuska Zapata

Vanessa López, salió al frente para defender a su pareja Carlos Barraza, quien no pasa por un buen momento al no poder ver a su pequeña hija de 9 años, fruto de su relación con su ex pareja Danuska Zapata.

La modelo acotó que Danuska estaría pidiendo 6 mil soles al mes para que el salsero pueda ver a su hija. Sin embargo, señaló que el tema no sólo sería por el dinero, también por celos y aprovechó para tildarla de ‘despechada’.

“Carlos es mi esposo y lo apoyo en todo. Es un tema delicado, porque se trata de una menor, imagino todo el dolor que siente al no ver a su hija, porque también soy madre. No me cabe en la cabeza, cómo una mujer despechada puede llegar a tanto. La queremos y extrañamos mucho, cada vez que teníamos que dejarla un domingo ( en su casa)lloraba y le pedía a su papi vivir con nosotros“, señaló Vanessa para el Trome.

“Dinero y que la vea menos (tiempo a la niña), pero ya existe una conciliación de por medio. Entonces, ¿ella qué estaría aportando? No creo que una princesa de nueve años gaste seis mil soles al mes“, puntualizó la modelo para el mismo medio.