Esta ex “chica reality” venezolana le enseña a Korina a sacar cara por su país

La ex “chica reality”, Alexander Méndez sorprendió a todos al mandar un mensaje a sus compatriotas, indicando que estaba muy afectada por la difícil situación que se encuentra pasando el país de Venezuela.

“Estoy súper triste por lo que está pasando en Caracas, en mi ciudad. Estoy que no me cabe en la cabeza todo lo que está pasando. Estaba viendo las noticias de mi país, que en mi país ya no hay televisión”, señaló.

A la vez, se disculpó con todos los venezolanos por no estar empapada del tema y recién pronunciarse al respecto.