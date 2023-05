Compartir Facebook

Tras el escándalo dado luego de sus palabras a Lucecita, Yaco Eskenazi quiso dejar en claro que en ningún momento coqueteó con la actriz.

El conductor indicó que todo se trataba de una confusión, pues él se refería a que estaba libre para un casting en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

¿Que dijo Yaco?

El conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que tuya’ fue interceptado por las cámara de ‘Amor y Fuego’ mientras iba junto a su esposa Natalie Vértiz.

El reportero del programa empezó preguntando a la pareja si había alguna crisis en medio de su relación. Ante esto, Natalie Vértiz respondió brevemente: “Que yo sepa, no”. Su esposo no dudó en complementar su respuesta y expresó: “Yo tampoco. En mi casa no me enteré de esa crisis. Nosotros estamos más felices que nunca. Estamos bien, tranquilos, y todo bien”.

Yaco también fue cuestionado acerca de la polémica desatada con Lucecita y él señaló que no hubo ningún tipo de coqueteo ni insinuación.

Pues el exchico reality indicó que cuando le dijo a la actriz “Estoy libre”, se refería a realizar un casting para la serie, mas no lo dijo con la intención de cortejarla.

“Dije estoy libre para hacer mi casting para novela, creo que no hay una sola persona en el Perú que no sepa que estoy casado con Natalie hace 7 años (…) Es más me pongo de perfil como si estuviera haciendo un casting, no voy a hacer tan ‘gil’ de hacer una broma así en televisión nacional”, explicó el exchico reality.

@willax.espectaculos #AmorYFuego Yaco niega haberle "tirado maíz" a Lucecita y junto a Natalie, explican sus códigos como pareja. ♬ sonido original – Willax Espectáculos

Peluchín y Gigi opinan

Tras dejar en claro el tema, Yaco aseguró que sería incapaz de ser infiel a Natalie Vértiz, pues ya tienen un sólido matrimonio de 7 años y una bella familia junto a sus dos hijos.

El conductor de ‘Amor y fuego’, “Peluchín”, tomó con gracia las declaraciones del actor, pues considera que son puras excusas.

Por otro lado, su compañera, Gigi Mitre, no compartió su opinión, pues aseguró que cree plenamente en lo que dijo Yaco.

“Yo sí creo que son un matrimonio sólido. Me imagino que han tenido altas y bajas, pero creo que solo entró en juego durante el programa en vivo”, expresó la conductora.

Sin embargo, Rodrigo González dejó en claro que no le cree al exchico reality lo de ser siempre fiel a su esposa, pues le mandó su “chiquita” a Eskenazi y le recordó que en el pasado le fue infiel a Sully Sáenz.