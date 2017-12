Estas son las predicciones del 2018 de Agatha Lys

Como todos los fines de año, la reconocida esoterista Agatha Lys lanza su esperada Revista “AGATHA LYS PREDICCIONES 2018”. Este número que es la edición 21, era muy esperada por todos sus fieles seguidores.

Agatha, quien últimamente diera que hablar por sus acertados pronósticos sobre Perú al Mundial Rusia 2018, retó recientemente a la vidente colombiana que se presentara en el programa de Jaime Bayli, quien aseguraba que Perú no clasificaba. Sin embargo, tal como dijo Agatha, Perú terminó derrotando a Nueva Zelanda.

FARFÁN ILUMINADO

Ya anteriormente, Agatha había visualizado “una sombra” sobre el aura de Paolo Guerrero y le recomendó al ‘Tigre’ Gareca que convoque a Farfán porque estaba iluminado y sería el “hombre gol”.

Pero, lo más complicado ocurrió cuando a través de Radio La Karibeña, Agatha Lys adelantó que después de la alegría de la clasificación, uno de los seleccionados se vería implicado en un gran escándalo de primera plana en donde tendría mucho que ver la juerga y las mujeres.

Luego salió la noticia de la muerte de una voleibolista en una noche de diversión donde está involucrado el jugador Yordy Reyna. “Hay temas que lamentablemente uno quisiera que no ocurren, como este caso, pero no podía dejar de dar a conocer estas predicciones” no cuenta Agatha.

EL 2018

Nuestra esoterista nos ha dado a conocer algunas predicciones para el año que viene y que menciona en su revista, que de seguro va a volar en los quioscos.

-Rodrigo Gonzales “Peluchín”, estará tentado a irse a otro canal y hacer un programa junto con su madrina Magaly Medina, además anunciará su próximo compromiso o matrimonio.

-Paolo Guerrero tendrá otro hijo y fortalecerá su relación con Thaisa.

-Brunella Horna formalizará compromiso con Acuña pero la ex del congresista le haría la vida imposible.

-Jefferson Farfán buscaría una reconciliación con Melissa Klug.

Como se sabe Agatha lanza desde Noviembre sus vaticinios en su Revista Predicciones 2018 y no descarta que otros videntes la lean detenidamente y terminen copiando sus pronósticos.

EL DATO

A través de tu Diario Karibeña muy pronto revelaremos más pronósticos y sabremos qué más nos depara el 2018. Estemos atentos.

