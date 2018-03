Este guerrero anuncia su matrimonio con popular modelo

La parejita de Esto Es Guerra, Nicola Porcella y Angie Arizaga , ¿estarían a punto de casarse?. Y es que, Porcella declaró que se siente muy seguro que la modelo es el amor de su vida. “Ahora sí quiero casarme, es la mujer con la que deseo pasar el resto de mi vida”, contestó.

Además comentó que no le gustaría que su boda sea televisada,“creo que el matromonio sería algo más privado, no me gusta eso de estar en televisión. Quiero casarme en la playa, pero voy a hacer lo que Angie Arizaga me pida porque es su día”, dijo.

Asimismo mencionó que su deseo de ser padre de un varoncito con la negrita de Esto Es Guerra es un tema que ya lo conversaron como pareja. “Mujercita, no… No sé, soy muy celoso”, expresó.

Como se sabe, ambos fueron involucrados en temas de violencia, pero aún es misterio saber lo que realmente pasó entre ellos. A pesar de las declaraciones que Arizaga dio para su canal, muchos seguidores de la pareja, tildan de “pegalón” al capitán de las cobras.

LEE TAMBIÉN