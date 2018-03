VÍDEO | Esther Capuñay: “las mujeres debemos empoderarnos en todo sentido”

Esther Capuñay, excongresista y candidata a la alcaldía de Lima, saludó a todas las mujeres peruanas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A través de Exitosa envió un mensaje de aliento y solidaridad a todas las mujeres que luchan día a día por empoderarse en una sociedad que aún restringe derechos y oportunidades a las emprendedoras.

“En este momento, las mujeres debemos empoderarnos, tenemos que empoderarnos en todo sentido, en el económico, en el cultural y en el profesional. Debemos entender que no dependemos de nadie. Yo también he sido criada como tú, en la casa manda la mamá y he visto como mi padre protegía y nos quería y respetaba. Ahora se han perdido muchos valores, pero debemos inculcar esto a nuestros niños”, expresó en diálogo con Phillip Butters, en Exitosa.

En esta línea, la empresaria consideró que toda mujer está en la capacidad para superar con creces el desempeño de un varón en el ámbito laboral: “Nosotros lo que queremos es demostrar que así tengamos una doble función porque las mujeres son madres, trabajan, estudian y están en política, hay mucha barreras. A pesar de todo esto, la mujeres demuestran que tienen la capacidad de superar muchas veces a los hombres“, concluyó Esther Capuñay.