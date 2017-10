Esther Capuñay: Hay que empoderar a la mujer peruana

Es lamentable, pero parte de nuestra realidad. Un reciente estudio publicado por la Organización de Estados Americanos (OES) refiere que hasta el primer trimestre de este año, en el Perú se han reportado 1178 casos de violaciones a mujeres. Además, el Ministerio Público informó hace poco que 1001 mujeres han sido víctimas de feminicidio entre enero de 2009 y julio de 2017. Es decir, un promedio de diez muertes al mes por este tipo de crimen, el cual, como sabemos lo cometen generalmente la pareja o expareja de la víctima.

Tras estas frías cifras, ¿qué podemos decir? Para empezar, debo reiterar una idea que he venido diciendo desde hace mucho: una mujer empoderada, dueña de su propia existencia, no será víctima de un abusador o asesino. No es que sea una receta infalible, pero estoy convencida de que nunca es tarde para decirlo.

Por más que hay iniciativas del estado para proteger a las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia, por más que se endurezcan las penas y se logre que realmente se cumplan, por más que hoy en día se denuncien más estos casos y por más que haya una mejor disposición de la policía y otras autoridades para tomar en serio este tipo de denuncias, nunca es suficiente.

Seguimos viendo cómo hay mujeres que denuncian y no son escuchadas y protegidas, vemos que por tratar de dejar atrás a quien decía amarlas terminan primero cediendo a sus ruegos para luego morir en manos de esos desalmados.

Hay mucho que hacer a nivel estado, pero desde la familia hay que nutrir la mente y el corazón de chicos y chicas por igual para que aprendan a quererse mucho, a valorar lo que son como seres humanos, enseñarles a respetar y a hacerse respetar, a decir no cuando es no y sobre todo, en el caso de las mujeres, a valerse por sí mismas, a desterrar toda forma de machismo, a no tener que depender de nadie para ser feliz.

Una mujer empoderada desde su hogar será una mujer decidida a hacerle frente a los problemas sola, sin esperar que otro lo haga por ella. Una mujer que estudia y trabaja no tiene por qué mendigar amor y algo de dinero, porque ahí nacerá justamente su cadena, la cadena que puede arrastrarla hacia su propio fin.

He conocido decenas de casos de mujeres que han logrado salir adelante a pesar de la adversidad y que no necesitan a una pareja que las maltrate o humille para lograrlo. No es fácil, porque a veces te ciegas, pero si esa semilla ha germinado en ti desde pequeña, es muy probable que cuando crezcas no haya quien pase encima tuyo ni te quite la dignidad ni mucho menos tu vida. Porque quien te ama crece contigo, jamás te hará daño.