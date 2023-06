Compartir Facebook

Patricio Parodi reveló hoy que Esto es Guerra le envió una carta notarial por no asistir al programa tras su eliminación.

Hace poco el influencer fue eliminado del programa reality por Rafael Cardozo de manera inesperada. Tras su eliminación, él decidió no asistir al programa sin imaginar que esto ocasionaría que la producción tomara acciones legales en su contra.

En la última edición del programa se contactaron con Patricio Parodi en vivo mediante una llamada y el chico reality contaría lo sucedido.

EEG envía carta notarial a Patricio Parodi

‘Pato’ Parodi habló sobre el tema y reveló que no asistió al programa porque su contrato lo respaldaba. Sin embargo, aún así recibió una carta notarial por parte de la producción.

«En mi contrato dice que si yo soy eliminado del programa quedo totalmente libre, no tengo responsabilidad alguna del volver al programa», empezó diciendo.

«La producción me envió una carta notarial, la cual tiene un plazo de 48 horas en las que debo responderles», agregó.

El influencer también indicó que ya se habría puesto en contacto con sus abogados para tomar acciones legales.

«He hecho unas preguntas a mis abogados y el día de mañana imaginó será el plazo que yo pueda responder esa carta notarial», comentó.

Además, se mostró muy indignado por el trato que el programa tuvo con él, teniendo en cuenta que lleva 10 años en el reality.

«Saben que es lo que me desencaja es que llevo 10 años trabajando con ustedes y que me boten de esa manera. No hice nada para merecerme la eliminación, para que me boten de esa manera, para que me hagan pasar esa vergüenza», agregó.

Luciana Fuster lo defendió

La pareja de Patricio no se quedó callada y le mostró su apoyo arremetiendo contra Rafael Cardozo.

«No sé desde cuándo el Tribunal o quien sea le da el derecho a Rafael Cardozo de dejar sin trabajo a alguien, simplemente ¿qué podemos esperar de Rafael?, expresó con mucha molestia.

La modelo también aprovechó para resaltar que su pareja no merecía la eliminación, pues según ella, tiene una trayectoria intachable y nunca lo han suspendido.