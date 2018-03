Esto Es Guerra tendría serie juvenil

Un nuevo reto se estaría planeando para los integrantes de Esto Es Guerra. Y es que, al parecer, los guerreros protagonizarían una nueva serie musical para América Televisión. Con esto, los talentos del programa tendrían una oportunidad en el mundo de la actuación.

El productor del programa, Peter Fajardo comentó que aún no se ha confirmado nada y que por el momento los guerreros estarán enfocados en las competencias.“Todavía no puedo hablar nada. Sí, hay la posibilidad de la serie musical con algunos ‘guerreros’. No sé cómo se ha filtrado eso. Aún no hay nada concreto. Recién acabamos de empezar la temporada de ‘Esto es guerra’ y vamos bien”, comentó.

Por su parte, Diego Quijano, gerente general de Pro TV mencionó que es una posibilidad próxima. “Todo puede pasar en televisión. Pienso que tenemos mucho talento entre los integrantes del programa y sí pueden ser protagonistas de una serie”, añadió.

