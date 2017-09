Ethel Pozo marca distancia de su mamá Gisela Valcárcel

Ethel Pozo está feliz por la aceptación de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, espacio que conduce con Yaco Eskenazi, y aclaro que no teme comparaciones con su mamá. “Vimos el formato hace dos años y se hizo realidad en este momento. Aparecer frente a las cámaras no estaba en mis planes. Estamos felices, sé que el programa les encanta a los niños. (Con Gisela) somos muy distintas, por ejemplo a mí me gustan más los lugares fríos para las vacaciones y a ella no, prefiere el calor. Soy de las que preparan un viaje con anticipación y ella, lo hace todo muy rápido. Las mamás son las personas que más nos conocen”, comentó Pozo e invitó al público a disfrutar la quinta edición del programa. “No visitará Rebeca Escribens y Gino Pesaressi”, adelantó.