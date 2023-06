Compartir Facebook

A puertas de la llegada del Día del Padre, Ethel Pozo lanzó un duro comentario acerca de la ausencia de su papá en su niñez.

Durante el programa ‘América Hoy’ los conductores del programa felicitaron a Federico Salazar por el Día del Padre. El presentador de noticias se encontraba dando unas palabras hasta que fue interrumpido por el popular ‘Giselo’. Sin embargo, Ethel Pozo lo interrumpió para que Federico Salazar continúe hablando.

“Efectivamente hay hombres y padres maravillosos como el gran Federico Salazar y a mi, que no he tenido papá, me encanta escucharte. Por favor continua”, expresó la conductora de ‘América Hoy’.

De esa forma, Ethel Pozo habría dejado ver el resentimiento que tiene hacia su padre Jorge Pozo por abandonar a su madre durante el embarazo.

¿Por qué Jorge Pozo se alejó de Ethel?

Debido a la ausencia de Jorge Pozo en la vida de su hija ella no lo llama papá. Esto es algo que se dio a conocer a inicios del año pasado en una entrevista que el programa ‘Amor y Fuego’ tuvo con Jorge Pozo.

En conversación con el programa de espectáculos, el padre de Ethel Pozo confesó que quería acercarse a su hija. Además, Jorge buscaba que la hija de Gisela Valcárcel le brindara una pensión mensual para sobrevivir.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición”, señaló en su momento.

Sin embargo, esta petición no fue aceptada por Ethel Pozo ni tampoco por Gisela Valcárcel, pues ambas consideran que Jorge no se interesó por sus vidas.

En otra parte de la entrevista Jorge contó la razón por la que se alejó de su hija, pues el indicó que no sumaba en la vida de Gisela ni Ethel y decidió alejarse.

“A veces me decía papá. A mí me dijeron que yo no le sumaba, por intermedio de otra persona me dijeron que de un paso al costado porque Ethel tenía una vida mejor. Qué podía hacer si yo estaba sin oficio ni beneficio, pero siempre la tuve en mi corazón”, explicó al programa de espectáculos.