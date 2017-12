Ethel Pozo: “Nunca me afectó las críticas a mi mamá”

Por Ketty Cabrera

Ethel Pozo se convirtió en la revelación del 2017 con su incursión como conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y aunque no quiera decirlo es la única figura femenina digna de ser la sucesora de su madre Gisela Valcárcel la eterna reina de la televisión peruana. La hija de la rubia animadora habló en exclusiva con Karibeña y no descarta la conducción de un programa diario, aunque refiere que jamás estaría al frente de un espacio de farándula.

¿Esperabas los buenos resultados de ‘Mi mamá…’?

La experiencia ha sido linda, estoy feliz. La verdad no esperaba los buenos resultados, este programa es un formato extranjero y en otros países es muy diferente, nuestra versión es la más graciosa que hay. En otros países es más tenso.

¿El punto a favor ha sido la elección de los personajes?

Sí claro los famosos han sido el jale. Se muestra la otra cara con sus mamás, yo no sabía que había gente que no sabe cocinar. A mí me fascina la cocina, no puede ser que no sepas qué es perejil y culantro. Las únicas que pasaron por el programa y sí sabían cocinar fueron Maju Mantilla y Sol Carreño.

¿Quién cocina mejor tu mama o tú?

Yo, mi mamá me ha dicho, cocino todas las semanas es un hábito. Desde los 23 años que me mudé sola aprendí a cocinar.

¿Fuiste quien eligió este proyecto?

Sí hace dos años. Yo jamás pensé en conducirlo, en otros países son hombres los conductores pero nuestra versión es muy peruana y se decidió por la dupla. Con Yaco Eskenazi hacemos una dupla maravillosa, él tiene lo que yo no tengo.

Se confirmó que el programa sigue el próximo año ¿Qué opinas?

Me encanta el programa y a veces queda chico hacerlo los domingos. A mí me gustaría estar lunes, miércoles y domingo, pero también hay que cuidar el producto. El público de los domingos es distinto al diario.

Antes eras renuente a la tv y también a la prensa ¿Ya te acostumbraste?

Si me he acostumbrado porque tengo un gran producto detrás, me encanta compartir con el público. Antes no me gustaba porque me preguntaban de la vida personal y he crecido distante de eso. Yo no siento que debo hablar de otro o meterme en chismes.

¿Si te dan un magazín donde también se toca temas de la farándula?

Me gusta el magazín pero sobre farándula no. No me gusta hablar de las personas y pienso que nadie tiene por qué emitir juicio de valor sobre otros.

¿Te veías como una conductora de televisión?

Soy comunicadora, he estudiado y me he preparado, desde chiquita supe que siempre me iba a dedicar a la televisión. Me gusta hablar, siento que tengo conexión con muchas mujeres.

Desde hace tiempo tu mamá y tú apuestan por una televisión blanca…

A mí me gusta conducir un programa que mis hijas lo vean. No podría conducir algo de lo que ellas no sientan orgullo y puedan comentar.

En estas últimas semanas figuras de otros canales han tacado por redes a tu mamá ¿Qué opinas?

En realidad no veo lo que ha salido, no me gusta y no tengo tiempo con el trabajo y la crianza de mis hijas. Nunca he contestado y en el caso de mi mama habrá gente que le guste o no. Con el tema de las redes sociales lo tomo como lo que es, una opinión personal pero no es la realidad, a mí nunca me afectó. No sé de qué la hayan atacado pero imagino de la coyuntura, nunca le vamos a gustar a todo el mundo, siempre habrá gente que le gustas o no.

Algunos dicen que eres la sucesora de Gisela, tu mamá…

En realidad no puedes suceder a alguien que sigue vigente, yo heredo la empatía del público que sigue a mi mamá.

¿No sientes que es un gran peso?

No siento que la tv sea un peso, yo no respiro ni vivo de los comentarios. Mi mamá y yo somos distintas, he tratado de hacer cosas que naturalmente me gustan. A mis 36 años he decido salir en televisión, ella nunca me ha obligado.

Tu mamá ha dado su opinión sobre temas políticos ¿Lo harías tú?

Nunca hablaría nada de política, imagínate que con mis amigos terminamos discutiendo. Cada uno es libre de hacer lo que quiere, si ella lo hace es porque quiere y se siente frustrada, yo no lo diría porque veo lo que sucede en mi círculo.

DATO: Ethel es mamá de dos hijas y afirmó que todas las semanas llevan un curso de cocina y es la que prepara las comelonas en la familia Valcárcel. “Saber de cocina me ayudó a conducir el programa”, comentó

Dato 2: “Hemos grabado el último programa del año con gente desconocida y ha salido muy gracioso. Buscar famosos con su mamá también es difícil, hay algunos que ya no tienen a su mamá en vida y otras mamis no quieres salir en pantalla”, dijo la conductora.