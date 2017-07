Eusebio Grados: “He vuelto a la vida”

Con un mejor semblante, ‘El rey del pío, pío’, Eusebio ‘Chato’ Grados, reapareció en la televisión luego que le diagnosticaran cáncer a la médula ósea y dijo que se encuentra mejor de salud, además dijo que hay “Chato para rato”.

“Yo me enfermé los pri­meros días de enero, son siete meses que no salgo a la calle, no puedo salir porque me descompen­so. Quiero aprovechar la oportunidad para agra­decer a los médicos y a Dios por haber dado a este humilde servidor…, he vuelto a la vida, me he recuperado, el ochen­ta y seis por ciento estoy mejor y conforme pasa el tiempo y sé cuidarme, si mi familia también me cuida, estaré mucho me­jor”, dijo el intérprete de música folclórica, quien estuvo en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, donde reci­bió un merecido home­naje por su trayectoria musical.

El ‘Chato’ se animó a in­terpretar el tema ‘Cuando salgo al escenario’ y pro­metió a su público que regresará a sus shows. “En este momento estoy con dolor, pero el dolor lo dejo de lado porque estoy con ustedes…volveré a los escenarios, a ser el ‘Cha­to’ de antes y volveré a compartir escenario con mis compañeros artistas y volveré a este programa”, sostuvo.

El intérprete también anunció que el 22 de agosto se realizará el ho­menaje al ‘Chato’ Grados en el Gran Teatro Muni­cipal, donde participará la cantante Bartola, Dina Páucar, Gaby del Perú, William Luna, Diosdado Gaitán Castro, entre otros artistas. “Estoy en recupe­ración, hay ‘Chato’ Grados para rato”, remarcó.