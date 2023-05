Eva Ayllón revela relación con Natalia Málaga: «Feliz de tenerla junto a mí»

Compartir Facebook

¡Lo confesó! Después de muchos años, Eva Ayllón y Magaly Medina estuvieron frente a frente. El lugar del encuentro fue el set de la popular “Urraca”, donde la cantante criolla respondió de todo. Hace unos meses, se viralizó una foto de la exjurado de “La Voz” junto a Natalia Málaga, donde ambas dejaban notar el alto nivel de confianza que se tenían. Debido a ello, diversas especulaciones empezaron a surgir. Usuarios en redes sociales afirmaban que entre Eva Ayllón y Natalia Málaga existiría una relación más allá de lo amical, mientras que otros aseguraban que solo las unía un vínculo laboral. Ni la criolla ni la exvoleybolista salieron a aclarar los rumores, hasta ayer, donde Eva Ayllón se confesó con Magaly Medina.

El origen de “La Negra Presuntuosa”

Durante su etapa como artista, Eva Ayllón vivió algunos momentos complicados con su público. El año 2011, fue duramente cuestionada por la forma como trato a sus seguidores, quienes se habían dado cita para un concierto de la cantante criolla. Magaly fue una de sus más grandes críticas y le pidió que se bajara de su nube, bautizándola desde ese momento como “La Negrita Presuntuosa.

“No me molesté contigo, no empecemos con eso, pero lo que sí quiero decir públicamente es que gracias a Magaly yo soy la ‘Negra Presuntuosa’”. “En esa época no te gustaba mi apodo y era con cariño eh”, sentenció la ‘Urraca’ entre risas. “No lo entendía. Hasta que me di cuenta que sí pues, es cierto, todas somos presuntuosas y vanidosas”, dijo la artista para cerrar ese tema.

Eva Ayllón confiesa relación con Natalia Málaga

De igual manera, se animó a hablar sobre un tema que causó polémica en los últimos meses. Tras una serie de fotografías filtradas en redes sociales, diversos usuarios empezaron a especular entre un posible romance entre Eva Ayllón y Natalia Málaga. Ambas figuras públicas no salieron a desmentir o afirmar los rumores, hasta ayer que la cantante se animó a confesar que relación mantiene con la exentrenadora de vóley.

“¿Hay algún secreto entre Natalia Málaga y tú?”, preguntó Magaly de manera directa. Sin titubear, la también compositora contestó sin titubear ante el asombro de la “Urraca”.

“No existe ningún secreto con ella. Estoy orgullosa y feliz de tenerla a Natalia dentro de mi staff. Ella está poniendo toda su sapiencia en lo que es el coach. Yo me aprovecho de eso por si algún contrato falla o no tiene los requerimientos, ella va y habla”, indicó Eva Ayllón.

De esta manera, la cantante que está próxima a celebrar 50 años de vida artística, sentenció cualquier posibilidad de un romance entre ella y Natalia Málaga. Afirmó que la respeta bastante y le tiene un cariño especial, sin embargo entre ambas solo existe una relación laboral.