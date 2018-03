Evelyn critica a pareja de Marina Mora

‘La reina del sur’ disparó con balas de grueso calibre a su expareja, Renzo Spraggon. Evelyn Vela, llegó el miércoles por la noche a ‘Juntos en concierto X’ acompañada de sus familiares y aseguró que el argentino está utilizando a Marina Mora para obtener popularidad, pues no cree en el amor que prodiga el musculoso hacia la exreina de belleza.

“Él está buscando fama hace tiempo. Porque mientras estuvo en ‘Combate’ nunca sobresalió, pero cuando estuvo conmigo hasta salió en portadas. He creado un monstruo jajaja, pero la gente que nace con brillo, brilla sola y no tiene que colgarse de nadie”, mencionó la exbailarina.

Según Evelyn, Marina Mora se quitará la venda de los ojos de a pocos. “Ya se irá dando cuenta poco a poco, recuerden que yo en un inicio también andaba feliz como ella, no sé si el amor de ellos sea de verdad, pero si es así bien por Marina, porque ella es una mujer trabajadora, emprendedora y a mí me cae muy bien”, acotó.

“Génesis es alucinada”

El recibimiento que le dio Génesis Tapia a Melissa Klug tras su visita en ‘Combate’ no fue del agrado de ‘La reina del sur’, pues cree que la pelirroja es un desubicada. “Me parece súper mal que Génesis Tapia diga que Melissa (Klug) no tiene talento, porque a pesar de que Génesis está en este medio antes que Melissa, mi amiga ya tiene como un millón de seguidores en redes sociales y Génesis todavía no llega a eso. ¿Si creo que Génesis es media desubicada? Uno nunca puede escupir al cielo porque las alucinadas bajan rapidito”, agregó Vela. (V. Rondón)