Evelyn Vela a un paso de su libertad

Luego de estar unos meses detenida en un penal en Estados Unidos por los delitos de posesión de monedas falsas y fraude monetario y financiero contra el tesoro norteamericano, Evelyn Vela, podría retornar muy pronto al Perú. Su amigo Carlos Cacho lanzó la buena nueva desde su cuenta oficial en Twitter donde publicó el mensaje “Regresa Evelyn Vela”, hecho que provocó una serie de comentarios en la red social.

Hasta el cierre de esta edición no pudimos conversar con el estilista y jurado de ‘El Gran Show’ pues se encontraba grabando el programa de Gisela Valcárcel, que hoy será emitido tras el final de la Teletón. Hablamos con Koky Belaunde, también amigo cercano, quien sostuvo que se enteró de la buena noticia por las redes sociales.

“Estoy de viaje en Piura, no he podido conversar con la familia pero si Carlos (Cacho) ha lanzado esa información es porque es cierto. Me imagino que el abogado ya le autorizó a lanzar la noticia porque las cosas se solucionaron, yo estoy feliz que eso se dé muy pronto sobre todo porque ella es madre y sus hijos la están esperando”, dijo Belaunde a diario Karibeña.

Audiencia fue ayer

Luego de declararse culpable ante la Corte Federal de Miami por haber ingresado 6 mil dólares falsos en 2015 y 2016, ayer se realizó la segunda audiencia de la exbailarina y parece que todo está saliendo a su favor y al parecer el juez ha considerado su “responsabilidad mínima” en el delito, tal como lo anunció en su momento su representante legal en Perú, Carlos Torres Caro.

El abogado también dijo que la ‘Reina del sur’ “en el mejor de los casos la vamos a traer antes de fin de año” y que el peor panorama sería “esperar de un año a año y medio aproximadamente”. Todo hace indicar que Evely Vela retornaría en diciembre para estar al lado de sus tres hijos y su familia.