Evelyn Vela aclara que no fue la manzana de la discordia entre dominicano y Chris Soifer

Tras los fuertes rumores de una supuesta relación entre Evelyn Vela y Jeyci Pérez, la ‘Reina del sur’ salió al frente y aclaró que entre el dominicano y ella solo existe una relación amical. “Jeyci es mi amigo, soy una persona soltera pero no sola, existe una persona con la que me siento muy bien pero no es Jeyci, nosotros salimos, nos vacilamos, pero como patas, no es mi tipo de hombre”, mencionó la exbailarina.

Asimismo, la amiga de Melissa Klug, aclaró que ella no fue la manzana de la discordia entre Chris Soifer y Jeyci. “Yo no la conozco (a Chris Soifer), solo conozco a Micheille y me parece una buena chica. Yo no le he quitado el novio a Chris, Jeyci ha puesto el parche con ella yo no tengo nada que decir (…) Hasta el día de hoy Jeyci se ha portado muy bien conmigo, yo ya no estoy para mantener a nadie. Una vez nomás me la hacen dos veces ¿no?, es un chico que me demuestra bastante cariño, que tiene buenos valores”, acotó.

De otro lado, Jeyci confesó que el romance que vivió con la menor de las Soifer fue muy tóxico y le desea lo mejor. “Yo estoy tranquilo, compartiendo con amigos como Evelyn Vela, que es una mujer trabajadora, tiene valores, tiene sus metas y es algo que el hombre tiene que admirar de la mujer, lo que pasa es que Chris es una niña que todo se lo celebran, fue una relación tóxica que gracias a Dios llegó a su fin y yo le deseo lo mejor”, finalizó el reguetonero. (V. Rondón)