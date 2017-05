Evelyn Vela le pone triste el Día de las Madres por este duro golpe

La sexy Evelyn Vela sostiene que su fortaleza y el apoyo, sobre todo de su familia, le hizo afrontar el más duro golpe que puede soportar una madre: la muerte de su hija Annaib (4), quién falleció de negligencia médica.

Para la bailarina celebrar el día de la madre no es una fecha que la ponga feliz, pues le recuerda aún más la ausencia de su pequeña”. “Cuando yo perdí a Annaib el mundo se me vino abajo. Cai en una fuerte depresión. No dejaba de llorar y eso me pasa cuando la voy a visitar en el cementero”, confiesa.

La participante de “El Gran Show” sostiene que sus tres hijos son su fortaleza para seguir adelante. “Mis hijos Marcos (16), Anne (11) e Ian (5) son mi mejor regalo porque son una parte de mí. Los quiero mucho aunque me saquen canas verdes. Siempre estoy pendiente de ellos, soy mamá gallina y me da miedo que algo les pueda pasar”, reveló.(K.Cabrera)