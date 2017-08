Evelyn Vela llora por sus hijos

Poco a poco Evelyn Vela está asumiendo la difícil situación legal que está atravesando en Estados Unidos. Su amigo y jurado de ‘El gran show’, Carlos Cacho, contó que las autoridades norteamericanas han autorizado que la exbai­larina se comunique con él por mensaje electróni­cos y gracias a ello trata de darle calma para sobrellevar su problema.

“De los Estados Unidos han permi­tido que ella tenga una comunicación vía correo electrónico conmi­go. Entonces es una suerte que yo pueda escribirle y que ella me conteste. Seguramente es una conversación grabada, cosa que me parece correcto y no tengo problemas porque son ellos los que ponen las reglas”, indicó.

Sostuvo que en las conversa­ciones que tiene con Vela, quien está recluida en una prisión federal de Miami, ella ha trata­do de mantenerse firme ante la denuncia por distribución de dólares falsos que pesa en su contra sin embargo le es imposible no quebrarse al estar lejos de su familia y sobre todo de sus hijos.

“Ella tiene muchos senti­mientos encontrados mien­tras espera ser investigada. Está tratando de mantener la firmeza, la hidalguía, aclimatándose, acos­tumbrándose a su nueva realidad. Obviamente saca su carác­ter divertido y risueño pero luego cae y llora y luego nuevamente ríe y después. Se pregunta ‘¿qué hago acá?’, dice que quiere estar en el Perú, con su familia y sus hijos”, señaló el también maquillador que ha recibido la autorización de la familia de la autodenominada ‘Reina del sur’ para hablar del tema.

Cacho también remarcó que pese a los comentarios de terceros que lo quie­ren señalar como cómplice de Evelyn, en el tema de los dólares falsos, está tranquilo. “Soy un hombre de bien, mi vida es transparente. Esto se ha convertido en un circo. La familia de ella evalua tomar acciones judiciales, sobre todo a esas personas que están ahí hablando una serie de cosas y no están autorizados de hacer. La familia no ha autorizado a nadie más que a su abogado y ahora a mí”.