Evelyn Vela molesta con Milena Zárate

Luego que Milena Zárate se burlara en televisión nacional del verdadero nombre de Erick Sabater, Heriberto de Jesús Jiménez Sabater, y dijera: “¡Qué asco! Nombre de emolientero”; Evelyn Vela salió al frente para criticar a la colombiana por menospreciar el trabajo digno de los hombres y mujeres que venden emoliente.

-¿Te pareció correcto cómo Milena Zárate hable así de los emolienteros?

Así como ella ha venido a buscar trabajo al Perú, no me parece justo que esté denigrando a los emolienteros que son igual que nosotros, con la diferencia que ellos venden este producto.

-¿Crees que Milena hizo este comentario en son de broma?

No me parece una broma y menos para televisión. Decir ‘que asco’ a una persona no me parece justo. Cómo va decir eso, ¿acaso los emolienteros que son?, ¿son animales? ¿Extraterrestres? para que ella diga eso.

– Se fue de boca…

También se expresó mal de Erick (Sabater) y de otras personas también se expresa mal. Cuando pasó lo de mi problema (detención en Estados Unidos) también habló mal, sin saber lo que en verdad estaba pasando. Ella ha venido a nuestro país a trabajar y debe dar gracias que todos los peruanos la han aceptado. Y para que sepa, los emolienteros son una tradición en nuestro país y merecen respeto.

-En cuanto al nombre de Erick no es el primer personaje que se pone un sobrenombre ..

De repente él se ha puesto el nombre de ‘Erick’ porque le resulta vendible. Me cayó súper mal que hable mal de los emolieteros porque los menosprecia. A pesar que tiene años en nuestro país parece que no sabe de nuestra cultura, así que debería de informarse primero.(V.Rondón)