Evelyn Vela no quiere más ‘chibolos’

Tras el ‘ampay’ entre Renzo Spraggon y Elizabeth Márquez, integrante del reality ‘Combate’, Evelyn Vela se mostró decepcionada del musculoso con quien estaba en ‘saliditas’.

“Él está creando esto, que pena por la señorita que se presta para esta idiotez, ella sabía que él sale conmigo. Él era mi ex y últimamente estábamos saliendo, para ver si retomábamos la relación, es una falta de respeto de parte de ambos”, comentó la ‘reina del sur’.

La amiga de Melissa Klug añadió que su examor es ‘hueco’ y conformista. “Ya no quiero saber nada de los hombres porque todos son cortados por la misma tijera, eso me pasa por meterme con mocosos, ahora tiene que ser un hombre que no sea conformista, que tenga objetivos”, agregó la empresaria quien este 17 de Junio asistirá a ‘Una noche de salsa 8’ en el Estadio Nacional.

(V.R.)