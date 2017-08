Evelyn Vela: “Pronto estaré en Peru”

A pesar de estar de­tenida en Miami, por el delito de posesión de dinero falso, Evely Vela agradeció a la Chola Chabuca su apoyo y desde la prisión le envió bendiciones a todos sus detractores.

“Hola, Cholita, ¿cómo estás? Yo estoy aquí un poco triste porque no estoy con mis hijos ni con mi familia pero sé que pronto es­taré. Esta investigación está por culminar en cualquier momento y espero volver rápido a Perú”, dijo la exbailarina.

“Quiero agradecer a todos mis verdaderos amigos que me están apoyando y a la gente que me ha destruido y ha hablado co­sas que no son les mando mil bendiciones, un beso para todos. Te quiero, chola”, añadió la popular ‘Reina del sur’.

Pese a la situación en la que se encuentra la amiga de Melissa Klug, Emma Vela, aseguró que su hermana no es mala persona. “Ella es un ser humano que cometió un error, pero no le hagan tanto daño, en algún momento, y sé que va a ser pronto, la vamos a tener acá”, declaró en el ‘Reventonazo de la Chola’.

SIGUEN SIENDO AMIGAS

Ante los rumores de una supuesta ruptura amical entre Melissa Klug y Evelyn Vela, la ‘Chalaca’ aseguró que su amistad con ‘La reina del sur’ sigue intacta y que le brinda su apoyo incondicional.

“¿Si mi amistad con Evelyn terminó? Todo es totalmente falso, que hablen lo que quieran. Si yo tengo algo que decirle a Evelyn será en interno, jamás públicamente. Cuando uno quiere de verdad y es amiga de cora­zón no necesitas demostrarlo al mundo, simplemente te basta que ella y su familia lo sepan, que mi apoyo será incondicionalmente”, dijo Melissa a Karibeña.