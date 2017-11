Evelyn Vela regresó al Perú

‘La reina del sur’, Evelyn Vela está nuevamente en suelo peruano. Luego de estar detenida en el Centro Federal de Miami, desde el mes de agosto tras ser acusada de ingresar dólares falsos a los Estados Unidos, llegó la noche del último martes a nuestro país y fue recibida en el aeropuerto Jorge Chávez por sus familiares.

Su ‘pinky’, Melissa Klug, le dio la bienvenida con torta y globos en mano. A través de su cuenta de Instagram, la ‘Blanca de Chucuito’ compartió unas emotivas palabras hacia la exbailarina. “Bienvenida a tu casa mi pinky, Evelyn Vela, mi reina del sur. Estoy tan feliz de tenerte de nuevo y poder abrazarte y apachurrarte fuerte. Te extrañé muchísimo y como dice el dicho: Dios sabe a quién le da las peores batallas, a sus mejores guerreras y esa eres tú. Todos los que te conocemos sabemos el corazón enorme que tienes y eso nadie te lo va quitar. Sabes lo mucho que te adoro y a tus hijos también”, cita el mensaje de la chalaca que luego fue eliminado.

LA INVESTIGARÍAN

El abogado de Vela, Carlos Torres Caro, no descartó que las autoridades de nuestro país pongan el ojo en su defendida y la investiguen por el delito de dólares falsos. “Evelyn está muy bien, el viernes vamos hacer una conferencia prensa y daremos más detalles porque ahorita todos somos Perú (en referencia al partido de repechaje de ayer). ¿Si se le abrirá una investigación aquí por el mismo delito? Todo es posible, lo único que diré es que afrontaremos cualquier tipo de investigación que se le quiera hacer”, sostuvo el letrado a diario Karibeña.

AMIGOS SE REUNIRÍAN HOY

El estilista Koky Belaunde está contento porque su amiga Evelyn Vela por fin regresó a nuestro país y se reencontró con sus hijos y familiares luego de estar detenida en Estados Unidos. “Me enteré la noticia por las redes sociales, no he hablado con ella para nada. Tengo entendido que está bien y me parece que está con su familia e hijos. ¿Cuándo la iré a ver? Soy prudente, esperaré el momento adecuado”, sostuvo.

La exconductora de Televisión, Janet Barboza, se mostró emocionada del retorno de ‘La reina del sur’ y señaló que Evelyn contará toda su verdad. “Ya está con su familia, con sus hijitos, ya está en Perú, imagino que ella ya dará mayores luces acerca de lo que pasó, pero si está acá es por algo. Estoy contentísima, esperando poquito para verla y deseando que haga borrón y cuenta nueva”, dijo la popular ‘rulitos’.

“Tenemos un chat grupal de todos sus amigos y ahí nos dio la noticia que ya estaba aquí, nos ha ido contando algunas cositas, no he querido abrumarla, no he querido importunarla porque sé que está con su familia, creo que estos momentos son para sus hijos, para su mamá y dejándola para su familia entera hasta mañana, (hoy) donde seguramente ya nos reuniremos”, añadió Janet.