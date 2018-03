Evelyn Vela: “Renzo sólo fue mi saliente”

Luego que Marina Mora indicara que su actual pareja, Renzo Spraggon, viene recibiendo ataques gratis de parte de Evelyn Vela, la popular ‘Reina el sur’ indicó que hasta el momento sólo ha contado su experiencia vivida con el argentino y le deseó lo mejor a la exreina de belleza.

“No lo he atacado gratis sólo dije la verdad, porque él que me dejó una mala espina en mi vida y conté mi experiencia. Yo tengo una excelente imagen de Marina y de ella no puedo decir nada, porque es una mujer empresaria noble y buena mujer, le deseo lo mejor. Además está en su derecho defenderlo porque no conoce en realidad a Renzo, no sabe muchas cosas de él, ya con el tiempo se dará cuenta sola. Él es tan encantador cuando sale con alguien, pero uno nunca puede poner las manos al fuego por alguien”, mencionó la exbailarina.

Asimismo, Evelyn aclaró que el exparticipante de realities sólo fue su ‘saliente’. “Renzo nunca significó nada en mi vida, fue un ‘saliente’ más para mí. Estoy en una etapa linda de mi vida con mucha paz y tranquilidad, el tema de Renzo no me interesa para nada, él no existe, que de gracias a Marina que ahora le está dando vida”, acotó.

“Marina no puede hablar de mi vida porque no somos amigas íntimas, yo tengo una vida muy sana, no me drogo, vivo de mis empresas de mi familia sin hacer daño a nadie”, finalizó la amiga de Melissa Klug.