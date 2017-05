Evelyn Vela rompe su amistad con Melissa Klug

Dicen que la amistad y los negocios no pueden ir de la mano. Y eso parece que se refleja en Evelyn Vela, quien contó a diario Karibeña que su sociedad con su íntima Melissa Klug se rompió y ahora prefiere trabajar sola.

“Trabajo desde muy joven y sé que en los negocios una tiene que estar pendiente de las cosas, levantarse temprano, ver que todo salga perfecto. Entonces antes de que la amistad se perjudique por el negocio decidimos separarnos, ahora inauguraré mi boutique sola”, dijo la iqueña, que aseguró que su romance con el cantante mexicano Christian Castro no fue una aventura.

“Acá no hay nada armado, no hemos perdido comunicación. Incluso, me dijo para irme a Nueva York porque él vive allá. Pero yo tengo tres hijos y me dedico a ellos. Sin embargo, en algún momento iré. Lo que pasa es que nadie sabía hasta hora que muy pronto él va a venir, pero no a ofrecer un concierto”, indicó.

Acotó que espera llegar a la final de El gran show de Gisela Valcárcel. “Admiro a Gisela porque es una mujer que salió desde abajo y ahora es una gran empresaria. Su programa me ha tratado muy bien y eso se lo agradezco”, puntualizó la exbailarina que se declaró hincha de Karibeña y nos saludó por nuestro aniversario.

(K. Cabrera)