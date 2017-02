Evelyn Vela se la tiene jurada a Farfán

No aguanta pul­gas. Al no recibir las disculpas de Jefferson Farfán por propinarle una serie de insultos y escupirle en el rostro hace unas semanas atrás en una discoteca de Barranco, Evelyn Vela dijo que no pasará por alto el hecho así se trate de la ‘foquita’.

“Hoy (ayer) tengo re­unión con mi abogado porque en unos días es la citación con el señor porque nunca me llego la disculpas. Lamenta­blemente cuando las personas son soberbias se olvidan de todo, creen que con su plata hacen todo. A la mujer no se le toca esa es una falta de respeto y yo no se lo voy a permitir así sea Jeffersón”, expresó Evelyn quien estará presente este 18 de febrero en el concier­to ‘Salsa con amor’ en el Club Law Tennis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR