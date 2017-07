Evelyn Vela sigue en coqueteos con Cristian

Evelyn Vela reveló que continúa en contacto con el cantante mexicano Cristian Castro, quien anunció que se divorciará tras 28 días de matrimonio con una violinista. “Yo no suelo salir con hombres casados y menos soy de quitar marido, entonces el señor tendría que formalizar bien”, señaló durante su presentación en ‘El gran show’, para luego afirmar que recibió una propuesta del engreído de Verónica Castro. “Es verdad que él me ha escrito, estamos hablando… Me quiere mandar el pasaje para que vaya a Buenos Aires”, sorprendió a todos con sus palabras.