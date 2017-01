Evelyn Vela: “Yo sí soy del pueblo”

La po­lémica Evelyn Vela señaló que ella no tiene problemas en tomarse fotos con sus fans dentro y fuera del escena­rio, pues “yo me debo a mi públi­co que me quiere en las redes socia­les. No tengo problemas con que me pidan una foto o un autógra­fo, al contra­rio disfruto cuando me lo piden. Siempre que puedo lo hago porque yo soy del pueblo”, dijo.

Tal vez por esta razón es que no deja de criticar a Yahaira Plasencia, quien ha recibido comentarios desafortunados en las redes sociales y por parte de la prensa que asegura se le subieron los humos.

QUE SEA HUMILDE

“A quién le ha gana­do esta señorita. Hay que ser humildes, yo lo soy dentro y fuera del escenario. Melissa Klug también es súper sencilla, hay que acor­darse que uno viene de abajo, y no andar con poses”, señaló la “Reina del Sur”, quien es imagen de la marca de lencería peruana Jacky Form.

“Pronto realizaré una súper sesión de fo­tos de alto voltaje con esta lencería donde dejaré boquiabiertos”, agregó.

TAMBIÉN PUEDES VER: