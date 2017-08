Evelyn y Renzo liman asperezas

Pese a estar encerrada en una prisión de Miami, Evelyn Vela envió un mensaje a su expareja Renzo Spragon mediante su madre. “Hace una semana Evelyn le pidió a su mamá que hablara conmigo, no puedo contar exactamente el men­saje que me envió Evelyn, pero me duele lo que le pasa porque fue mi pareja y eso no se le dese a nadie. Nosotros tuvimos una pelea pero eso ya quedó en el pasado”, comen­tó el argentino.

Asimismo, el excombatiente se animó en enviarle un mensaje de aliento a ‘Reina del sur’. “Aún no hablo por teléfono con ella. Yo sólo le diría que tenga fuerza que no decaiga y esperar a que las cosas se solucionen pronto”, acotó.