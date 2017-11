Ex de Angie Jibaja se limpia

El colombiano Felipe Lasso salió al frente para negar que sea responsable del cuadro de depresión que afronta su expareja, Angie Jibaja, tal como señaló el abuelo de la actriz, Fidel Liza. Indicó que le da pena la situación que vive la exmodelo y cantante, por lo que espera que supere este mal momento.

“Me entristece tal situación, ya que fue la persona con la cual compartí parte de mi vida y me entregó el cariño de dos personitas, mis hijos. Muchos me echan la culpa. Busqué rehacer mi vida, ser feliz y eso intento hacer. Las cosas se acabaron porque ya no daban para más, ambos cometimos errores y lo mejor era que cada uno siguiera su vida”, posteó en su cuenta de Instagram.

Pensó en matarse

En tanto, luego que Angie apareciera en sus redes sociales afirmando que “todo está bien”, su madre Maggie Liza utilizó la red social para señalar que su hija se encuentra “mejor” y descartó que haya querido “quitarse la vida” pero admitió que sí tuvo “pensamientos suicidas”.

“Esta enfermedad sin tratamiento no le permite ser consciente y por lo tanto no la deja pensar en ella ni en nadie, pero gracias a Dios ya retomó nuevamente su tratamiento”, escribió en Facebook doña Liza y negó que la cantante se haya puesto mal por culpa de Felipe Lasso, quien le fue infiel en el reality chileno ‘Doble tentación’.

Sin embargo, el abuelo de la ‘chinita’, Fidel Liza, sí se mantuvo en su posición y siguió culpando a Felipe de lo que le está pasando a su nieta. “Si hay que buscar un responsable a mi criterio es Felipe Lasso, por lo poco hombre en su comportamiento en el reality Doble Tentación”, publicó en Facebook.