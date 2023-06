Compartir Facebook

El ex arquero de la selección peruana Erick Delgado confesó que recibió una propuesta laboral de esto es Guerra, sin embargo, prefirió dejarla pasar.

Los descartó

El deportista aclaró que no tenía interés en forma parte de las filas de los chicos reality pues considera que tiene mucho más potencial que solo ser parte de un programa de competencia.

“No me veo haciendo esas cosas. No me sentiría contento, no me gusta hacer payasadas”, sostuvo.

El entrevistador Erick Osores fue el encargado de lograr que el deportista revele lo que muchos no sabían y es que era de esperarse pues el programa reality siempre busca reclutar a jugadores de fútbol.

Le dice No a Gisela

Por otro lado, el ex arquero afirmó que tampoco asistiría al programa de Gisela Valcárcel “El Gran Show”.

“No prendo la televisión ni fregando para ver esas vainas. No… al programa de Gisela Valcárcel ¡no! Perdóname, Dios, pero no lo haría”, expresó.

Incluso afirmó que por más que le paguen una buena suma de dinero no evaluaría pisar el set de la madre de Ethel Pozo.

“Así me pongan 25 mil dólares digo que no. ¿Sabes por qué? Porque escuchan todo lo que dices y te cag…”, manifestó.

Lejos de los escándalos

Por otro lado, el arquero afirmó que prefiere seguir desenvolviéndose en lo que es el fútbol ya que es su fuerte lejos de los escándalos y de la vida privada ajena.

“Hablo de fútbol, me río, la paso bien, duermo tarde. No me gusta preguntar la vida de la gente, no soy chismoso, no me interesa si uno se besó con el otro. Todo el mundo tiene su vida privada. Está en juego tu orgullo, los valores”, resaltó.

Gonzalo Núñez les dice de todo

Además, el comentarista y conductor deportivo Gonzalo Núñez muy fiel a su estilo chancó al programa de Esto es Guerra.

“Me llega al… Esto es Guerra. Ni muerto entro ahí. No tengo físico, pero aun así lo tuviera no entraría. Me imagino a Erick Delgado armando vasitos y es un hue… Lo veo, me río, y me dijo: ¿adónde ha caído Erick Delgado? ¡Qué patético!”, agregó.