Ex cantante de Yahaira Plasencia cae con droga

Podrá rezarle a la Virgen de las Mercedes, la Patrona de los Reclusos. Agentes del Escuadrón Verde dan con el ex compañero de tarima de la cantante Yahaira Plasencia durante un operativo contra vendedores de droga. Tras una persecución por varias cuadras en el distrito de Chorrillos, fue detenido el cantante de salsa Christian Fernando Méndez Sarmiento (25).

SOSPECHOSO EN MOTO

Christian Méndez, o ‘Chris’, era uno de los ocupantes de la mototaxi de placa NG-20291, vista por los agentes terna en la intersección de la avenida Ignacio Seminario y el jirón Rivas en el referido distrito. La actitud sospecha del vehículo y sus ocupantes, Méndez y los identificados como Weslly Bahamonte Lizares (23) e Iván Cervantes Cano (23), alertó a los agentes del orden. La persecución empezó cuando los sospechosos huyeron despavoridos ante la señal de alto de los efectivos.

“YO, SOY EL CANTANTE”

Esta vez su presentación no fue por medio de un micrófono, menos con una orquesta de fondo. En la tolva de un vehículo policial, ‘Chris’ Méndez se presentaría. “Yo, soy cantante. Me he asustado por eso he corrido. Canto en la orquesta de salsa Los Protagonistas”, dijo a los efectivos que le encontraron, solo a él, más de 10 bolsitas de marihuana. A sus compañeros, 350 ‘ketes’ de droga.

NO DIRÁ NADA

Karibeña buscó conversar con Yahaira. Por medio de sus representantes se supo que la figura evitaría dar declaraciones al respecto, pues considera a ‘Los Protagonistas’ son parte de su pasado. ‘Chris’ quedará detenido 15 días en la comisaría de Chorrillos.

“REINA DEL TOTO”

Como bien se sabe, la orquesta salsera ‘Los Protagonistas’ es la primera con la que la ‘Reina del Totó’, Yahaira Plasencia, alcanza notoriedad en los espectáculos musicales. Sin embargo, denuncias de incumplimientos de pagos, problemas con el vestuario y maltrato laboral, harían a los salseros separarse de la ex pareja del futbolista Jefferson Farfán.

EL DATO

No es el primer escándalo de una figura regularmente mediática. Hace dos semanas en Los Olivos, fue detenido con 7 kilos de cocaína Ricardo Irivarren, hermano del chico reality Mario Irivarren. ‘Rick’ aceptó hacer recibido 2 mil dólares como ‘pasero’ de droga.