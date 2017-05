Ex de Christian Domínguez: “Chabelita es una quita maridos”

Esta mañana en “Cuéntamelo todo”, la ex pareja de Christian Domínguez, Jeannine Gonzales, despotricó contra el cumbiambero y contra la actual pareja de este, Isabel Acevedo, a quien tildó de “roba maridos”.

“Bueno eso es más que evidente y no lo digo yo, sino la misma Karla Tarazona en diversas entrevistas con los medios de comunicación. Me parece muy mal su proceder, eso no se hace”, señaló Jeannine.

Pero todo no quedó ahí, pues Jeannine aseguró que la relación de la bailarina con Christian terminará en menos de un año. “Es que él es un tremendo mujeriego, rápido se cansa de las mujeres. Ojala que ella no salga en bomba -embarazada“, indicó.