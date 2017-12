Ex pareja de Richard Acuña envía tremendo mensaje contra Brunella Horna

Continúan los ataques a la modelo Brunella Horna. Esta vez le tocó a Susan Carvo, madre de los tres hijos mayores del congresista Richard Acuña, quien a través de su cuenta de Instagram lanzó fuertes ‘dardos’ contra la rubia.

“No codiciarás los bienes ajenos. ¿Habrán entendido? Creo que no”, escribió Carvo en sus redes sociales, dejando entrever que la ex ‘Chica reality’ es una interesada.

“Hay que ser bien fresca para querer adueñarte de algo que no es tuyo, ni es tu dinero. ¡Mal!”, agregó.

Hace unos días Camila Ganoza, madre de la última hija de Acuña, acusó a la parejita de causarle daño psicológico a su engreída, debido a que la ‘wawita’ compartió una foto donde posaba en la casa que el padre de la patria había compartido con su ex esposa y su pequeña.

Ante dicha acusación, Horna afirmó que no es ninguna sangrona y todo lo que tiene es producto de su “esfuerzo”. “A mí no me tienen que comprar nada porque no necesito nada de nadie “, indicó en su momento.

Cabe indicar, que a raíz del escándalo Brunella decidió eliminar la foto donde sale en el domicilio de su pareja.