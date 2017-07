EXCLUSIVA | Kevin Blow: “No me importa si la familia de Micheille me quiere”

“Yo por dos pesos no voy a vender mi tranquilidad”, así se define el amigo íntimo de Micheille Soifer, Franky Ramírez Rosario, mejor conocido como Kevin Blow. Esta amistad le ha valido cientos de críticas y adjetivos como: ‘partidor’, ‘mantenido’ y ‘chofer’, sin pasar por alto el incidente con un fan que le valió el repudio de los peruanos.

Pero todo esto parece no importarle al dominicano de 30 años, licenciado en cinematografía, y con cuatro hijas (2 en Santo Domingo y dos en Perú) . Cuenta que predica la religión evangélica y por eso el rencor y la hipocresía no van con él. El cantante aseguró estar soltero, no ser un improvisado ni mucho menos un holgazán, ya que posee una empresa de transporte y trabaja en producción de eventos.

¿Por qué Erick Sabater te dice mantenido?

Yo tengo mi conciencia tranquila, trabajo todo el día, nadie me da un sol, ni a mí o a mis hijos.

¿Crees que Erick usa a Micheille?

Erick es un tipo demasiado inteligente, conoce el negocio, busca show. Si aparece en TV es por Micheille, pero por él mismo jamás. Que me digan cuándo lo vieron hablando de sí mismo, siempre es el tema ‘Kevin y Micheille’.

¿Erick y Micheille volverán a ser pareja?

No, porque ella misma me lo ha dicho. Pero si pasa lo contrario sé que él me alejaría de ella y por el bien de Micheille lo haría. Esperaría a que el tiempo pase para volvernos a juntar.

¿Qué sientes por Erick?

Yo no le guardo rencor porque es de mi país.

¿Hasta ‘Coto Hernández ha rajado de ti’?

Que se quede callado. Calladito se ve lindo, que no me haga hablar.

¿Le sabes algo a ‘Coto’?

No hablo de terceros, pero si ellos piensan que me callo porque no tengo nada que decir, quiero decirles que no se metan, yo sé de todo el mundo. Llevo 6 años en este país y aquí todo el mundo tiene sus ‘anticuchos’.

“PURA HIPOCRESÍA”

¿Es cierto que Erick es el engreído de doña Katty (mamá de ‘Michi’)?

Ahí lo que abunda es la hipocresía de parte de ambas partes, diría la versión original, pero no es mi problema. No entiendo cuál es la intención de ahora figurar que se llevan bien, de decir es mi madre, cuando yo recuerdo que no era así.

¿Cómo es tu relación con la familia Soifer?

No los trato, pero no tengo problemas con ellos.

¿Entonces no existe un cariño?

Si me quieren o no, a mí no me importa, yo sé de quién espero cariño y ellos no están en mi lista.

“SIGO UNIDO A MICHI”

¿Hubo ‘chape’ con Micheille?

No lo hubo, ni lo habrá somos muy buenos amigos. Ella es una persona de gran corazón.

¿Descartas una relación a futuro con ‘Michi’?

Ella es un personaje bastante fuerte, yo he vivido cerca lo que es una relación mediática, cuando estuvo con Erick.

¿Qué es lo que hay entre ustedes?

Una amistad fuerte, seguimos unidos pese a que no posteamos fotos o no nos vean juntos en un programa de televisión.

¿Serías el padre del hijo de Micheille?

-No está en mis planes tener otro hijo, ya tengo cuatro.

“CONTRATÉ A JAZMÍN PINEDO”

¿Insultaste o no a los peruanos?

-Ese día amanecí con la sangre en la cabeza porque estaba cansando de los insultos. Yo no creo que me asemeje a Julieta Rodríguez, jamás dije ‘los peruanos’ sino que ‘la gente en este país’, porque aquí vive gente de muchos países.

Jazmín Pinedo tuvo fuertes palabras hacia ti…

-Para mí, el problema que tiene conmigo es por la enemistad con Micheille, nunca he tenido problemas con ella, es más en un video musical aparece conmigo y ahora sale con aires de diva porque tiene un programa.

¿Trabajaste con Jazmín Pinedo?

-Ella ha trabajado con nosotros en un video (´Ay mami’, grupo A Tiempo). Una vez dijo: ‘¿Él (por mí) estaba en ese video? porque yo solamente vi a Chaneco’. Su ignorancia le ha carcomido tanto el cerebro que ningunea a la gente. Debería ubicarse porque la contratada fue ella para mi video.

¿Qué opinas del programa de Jazmín?

Ella sabe la amistad que tengo con Micheille por eso siempre va a especular. Para mí es un programa de porquería, me han invitado miles de veces y aunque me paguen lo que sea nunca iría.

DATOS:

Ya inició las grabaciones de una serie donde Micheille Soifer será la protagonista. “Micheille Soifer es mi única amiga. La gente en la TV te ataca, luego apagan las cámaras y te abrazan; no me gusta”.

El último jueves viajó a Nueva York para reunirse con una productora que lanzará su nuevo disco. Buscará grabar con ‘Nacho’ (del dúo Chino&Nacho) o ‘Gente de Zona’. Tiene planeado realizar un gran concierto de música evangélica.

“Iba a participar en ‘El gran show’, representando a mi país, pero sentí que no era el momento por todo el escándalo con el ‘michilover’”, comentó.

Por Analy Romero