EXCLUSIVA | Laura Bozzo contra Toledo: “Mis padres sufrieron por su culpa”

Laura bozzo llora al conocer orden de captura al expresidente Alejandro Toledo y no deja de repetir que la mandó a prisión por sacar a la luz la existencia de Zaraí. ‘Abogada de los pobres’ dice:

Por Ruby Pimentel

Comunicación exclusiva desde México

– Laura, dictaron 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, ¿sientes que se hace justicia para ti?

La justicia para mí será cuando se reconozca que fue una infamia todo ese expediente armado y toda esa difamación que durante tantos años se hizo en el Perú, y pueda resarcir mi nombre, ahí se va a hacer la justicia para mí.

Creo que en este mo­mento se ha hecho justicia para el Perú, porque Perú no merece ni un corrupto, gente que haya hecho las cosas que este señor ha he­cho. Y yo vengo diciendo esto desde las épocas que se llevaban todos los objetos prehispánicos, a la señora Eliane Karp se le hizo muchas denuncias de eso, de llevarse piezas arqueológicas y sin embargo nadie hizo absoluta­mente nada, pero yo no estoy ni contenta ni feliz ni le deseo mal a nadie, simplemente yo quiero que se haga justicia en mi país, que mi nombre se reivindique, que toda la gente que se ensució la boca hablando de mí ahora tenga que atenerse a las consecuencias.

-¿Qué es lo que más te duele en todos estos años?

A mí lo que me duele es que mis padres estén muertos. Que mi padre que fue un gran ingeniero en el Perú y reconocido a nivel mundial haya tenido que sufrir todas las afrentas que sufrió por una persecución que el jueves Da­vid Waisman reconoció pública­mente, fue una venganza política.

-Es lógico pensar que ahora, quién te devolverá esos años en los que estuviste privada de tu libertad…

No solo esos años privada de mi libertad, perdí todo lo que ha­bía ganado en esa época, tuve que pagar abogados de todo tipo, que me estafaron y lucraron conmigo, bajo amenazas de que me podían meter presa. “Te van a meter a la cárcel”, me decían para sacarme lo que tenía y no tenía. Todo lo que gané, lo perdí.

Luego, con el pedido de Toledo de que yo no ingresara a Estados Unidos, ha sido una pérdida muy grande por toda esta injusticia, no solamente fue pérdida económica también eso me afectó psicoló­gicamente, me marcó para toda la vida, sobre todo cuando tuve a una madre que por tres años no salió de su casa porque fue insultada, a mi madre le dijeron que escondía dinero ilícito, pero se probó que era dinero de mi abuelo. Sin embargo a mi ma­dre no se le devolvió todas esas afrentas que tuvo que soportar, yo creo que ahora no está en mente decir: ¡oye que bien ahora estará preso!, ¡no! yo no me alegro de la desgra­cia ajena, lo juro por mis hijas nunca me he alegrado de la desgracia ajena, yo sim­plemente lo único que quiero es que se haga justicia.

Todavía no se ha hecho justi­cia, porque todavía no escucho al Sr. Olivera reconocer que el pre­sionó para que yo dijera que Zaraí no era hija de Toledo. Él se reunió con mi novio Christian Suárez y Beto Ortiz lo sabe perfectamen­te; esto fue en las oficinas de la presidencia de Frecuencia Latina. Entonces todavía no se ha hecho justicia, todavía el Perú no sabe todos los horrores que yo he pasado allá adentro. Lo único que quiero es que me juzguen como soy. No voy a decir que soy una santa, puede ser que a la gente no le guste mi programa, puede ser que les parezca una loca demente, ahí está perfecto, pero de ahí a que me metan a la cárcel porque saqué a la luz a la hija no reco­nocida del presidente, me parece una vergüenza para el Perú.

-¿En esa reunión también se ofreció darte un dinero?

No, solo libertad absoluta. Si yo decía que Zaraí no era hija de Alejandro Toledo, en ese momen­to a mí me sacaban de Monitor y me llevaban a Miami. Quiero que todo el mundo recuerde una cosa, yo fui detenida sin una orden judicial de detención; a orden judicial de detención la dictan al día siguiente. O sea yo podía a ver agarrado ese avión y me pudiese haber ido, fue ilegal la forma como me detie­nen.

-Ahora Toledo pide justicia…

Si entras a mi Twitter vas a ver esa entrevista que sacó César Hildebrandt, en la que dice que me odiaba pero sin embargo mues­tra la resolución que dice que yo estuve presa por presun­ción de culpa­bilidad. Que por cierto y ¿dónde están los 3 famo­sos millones de dólares?, porque la Sra. Matilde Pinchi Pinchi que está libre y debería estar presa por haber mentido en su co­laboración eficaz. Bien clara la ley de colaboración eficaz dice que un colaborador que miente, inmediatamente pier­de su condición de colabora­dor y va a la cárcel.

La Sra. era la testaferro de Montesi­nos, tenía edificios en Nueva York que yo los probé con documentos públicos, entonces yo me pre­gunto: ¿por qué esa señora está libre? Ella mintió en la mitad de lo que dijo y se probó que yo no recibí ese dinero.

-Mencionaste que ahora solo faltaría que metan preso a Alan García…

¡No, no, no!…falta (Fernan­do) Olivera, Alan (García), Ollanta (Humala), falta mucha gente. Esa es la cabeza del iceberg de la podredumbre. Hay mucha gente abajo o arriba que está igualmente implicada. Entonces acá que se investigue, que se haga justicia porque el Perú no merece esa clase de políti­ca y por eso la gente cada día siente más asco por la política.

-Eliane Karp ha referi­do que conoce el pasado oscuro del actual pre­sidente Pedro Pablo Kuczynski…

El tema ese no lo conozco bien, yo voy a hablar tan solo de lo que he pasado, y ten­go pruebas. Además lo que diga Eliane Karp a mí la ver­dad no me interesa, porque esa señora decía que a su ‘Cholo sagrado’ yo le había inventado un hijo cuando en realidad Zaraí era de él.

-A ella no le conve­nía que Toledo tuviera otro hijo (a)…

Exacto, entonces hasta acá es lo único que voy a hablar porque estaré viajan­do la próxima semana a Lima y daré una conferencia o daré alguna entrevista a algún me­dio con documentos, porque yo no voy a parar hasta que Olivera salga y me conteste a mí y me diga si no se reunió (con Christian) en la oficina de la presidencia de Frecuen­cia Latina, en la oficina de Baruch Ivcher. Allí se reunió con mi novio.

¿Qué tipo de pruebas tienes?

Tengo graba­ciones que se hicie­ron y están allí en Monitor, donde se me acosa­ba para que dijera que Zaraí no era la hija de Toledo. Este tema también lo sabe Beto Ortiz, no porque haya participado sino porque el escuchó, el no quiso invo­lucrarse en este tema mío, pero él sabe que existió, él sabe que se hizo esa reunión y lo que más se acuerda Christian es que Fernando Olivera comía melocotones y los tiraba en el basurero y hablaba como si nada. Lue­go bajaron en el ascensor y Christian le dijo: ‘Te ruego que la dejes salir’; entonces él (F. Olivera) le contestó: ‘Muy bien, que diga que Zaraí fue un invento de ella y la dejamos libre’.

Pero al final Alejandro Toledo salió reconociendo que era su hija…

Esa era la última jugada de Toledo, que yo negara, que dijera que había sido un invento, como no le salió la jugada tuvo que decir que la reconoció como un acto volun­tario porque no se hizo el ADN tampoco, o sea fue un reconoci­miento a medias. Pero bueno, recono­cimiento al fin, esa fue mi lucha.

“ME DICEN CORRUPTA”

-¿Cómo estás de salud, hace una semana estabas delicada?…

Estaba con esto de la ope­ración (al útero), me cor­taron el intestino, pero yo soy más fuerte que un toro y estoy perfecta, la verdad que lo del jueves (la noticia de orden de captura para Alejandro Toledo) todo esto me movilizó porque fue recordar todo, la muerte de mi mamá de mi papá, todo lo que pasó.

-Ellos se fueron sin ver que se hizo justicia contigo

Ayer estuve bastante mal, porque la gente dirá que la pasé riéndome, pero no. La pasé toda la noche llorando, porque fue recor­dar toda esa impotencia de sentir que abusan de uno de tal manera, es horrible.

-¿Consideras que esto es prueba que la justicia tarda pero llega?

Sí y repito no es que esté feliz, porque lo que me hicieron a mí nunca se va a poder borrar, porque a mí me destruyeron la vida, a mí nunca me van a poder reparar el daño psicológico, moral ni nada. Por donde yo voy dicen ahí está la corrupta, claro eso es lo que decían en el Perú y todo el mundo lo repite.

TAMBIÉN LEE