EXCLUSIVA | Rocío Miranda habla sobre su embarazo con Los Fantásticos del Humor

¿Qué reacción tuvo tu familia cuando les comentaste que estás embarazada?

Ellos estaban súper emocionados, contentos, de hecho, que les tomó por sorpresa, pero lo tomaron de la mejor forma, ahora están apoyándome, engriéndome, la verdad que mi familia y la familia de mi pareja lo han tomado de la mejor forma.

Y tú, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa de ser madre?

Feliz, feliz. Estoy pasando por una etapa maravillosa. Sufriendo algunos cambios hormonales, pero contenta con esta bendición y es algo que me llena de mucha emoción mucha alegría, tanto mi familia la gente que me sigue en redes sociales también me demuestra mucho cariño y la verdad es que estoy muy contenta. La alegría no cabe en mi pecho

¿Cómo estás llevando tu vida deportiva ahora que estás embarazada?

Estos tres primeros meses han sido un poco duros, porque como les comentaba estaba con muchos malestares, con nauseas, me impedían hacer ejercicios pero ahora mes estoy sintiendo mucho mejor, he retomado mi actividad física y bueno recomendarles a los que están viendo que estar embarazada no es impedimento para hacer ejercicios siempre y cuando tengamos las recomendaciones del doctor, del ginecólogo hacer ejercicios adecuados sin cansarte para poder trabajar todos los músculos de nuestro cuerpo y poder ejercitarnos.