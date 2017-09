EXCLUSIVO | Adal Ramones: “No hay que darle la plata a Hollywood”

Por Ketty Cabrera

Foto: Carlos Guerrero

El reconocido showman mexicano Adal Ramones hará su debut en el cine peruano este 21 de setiembre con la cinta ‘Una Comedia Macabra’, dirigida por Sandro Ventura. El popular comediante se dio tiempo para hablar con diario Karibeña, donde destaca el gran esfuerzo de hacer cine en el país y pidió al público en general a apoyar la producción nacional.

¿Qué tal la experiencia de hacer cine en el Perú?

Me encantó que me llamaran, ya sabía que se estaban haciendo cine, que estaba creciendo la industria. Creo que tiene que seguir creciendo, hay números de taquilla impresionante y ojalá siga así. Hay que ir al cine porque todo va sumando porque si no todos los boletos y el dinero se lo estamos dejando al cine de Hollywood.

¿Has hecho cine en otros países?

Sí, en Estados Unidos y Costa Rica. Creo que es un momento crucial para hacer que el cine peruano crezca. Ahorita se hace con poco presupuesto y gran esfuerzo pero con mucho talento e ingenio.

¿Qué tal la química con Emilia Drago y Natalia Salas? ¿Sabías que Emilia quedó embarazada justo cuando grababa la película?

Se ha hecho una linda amistad. Me enteré que Emilia está embarazada recién y que fue justo por esas épocas, ya le dije a Diego (Lombardi, esposo de la actriz) que me hago prueba de ADN si quiere (risas). Estábamos jugando hoy (ayer) con eso con las chicas, nos reímos de los que hacen escándalo de esa manera.

¿Hay proyectos de seguir participando en cine peruano?

Sandro (director del filme) y yo tenemos dos historias, sí queremos filmar, ojalá que se haga. Hay una historia que arrancaría en México y el 90% en Perú, la verdad que se está haciendo cine en todos lados y hay que apoyar. Le pido al público que se dé la oportunidad de ir, habrá películas malas, buenas y medianas pero si decimos mejor vamos a darle los dólares al cine de Hollywood pues esto no va a crecer nunca.

¿Cuándo regresas a la televisión?

Estoy haciendo mis giras y el miércoles viajo a Colombia de jurado del reality ‘Protagonistas de televisión’, haré trece capítulos. Regreso a hacer televisión después de un año porque tenía un contrato con Televisa donde la cláusula me impedía trabajar en cualquier canal de México y otro país, ahora se terminó mi exclusividad.

DATO:

‘Una Comedia Macabra’ sigue la aventura de Angela (Emilia Drago) y Jenny (Natalia Salas), quienes en busca de venganza acuden a una bruja experta en muñecos vudú para cobrar revancha contra el infiel ex de una de ellas. En el camino se encontrarán con una serie de excéntricos personajes que parecen salidos de una película de terror, pero que más bien nos harán reír con sus ocurrencias.